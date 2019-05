Tormenta l'ex fidanzata e la madre: stalker trasferito in carcere

La procura etnea ha disposto l'arresto in carcere nei confronti di un 31enne catanese, G.S., che tormentava l'ex fidanzata e sua madre. Per tre anni i due giovani erano stati insieme, ma la donna si era vista costretta ad interrompere la relazione, a causa dell'eccessiva gelosia dell'uomo, che ne limitava i movimenti e le normali relazioni sociali. Da qui l'inizio di un vero e proprio inferno, con pedinamenti, minacce telefoniche e tramite i social network, rivolte anche contro l'anziana madre della giovane, afflitta da diverse patologie. La denuncia per stalking ai carabinieri di piazza Verga ha dato il via alle indagini, che avevano portato in carcere l'indagato.

Per paura di ritorsioni, la madre della ragazza aveva preferito ritirare la denuncia, dando il via libera alla scarcerazione di G.S., che poco dopo è tornato alla carica, più agguerrito che mai. Oltre alle minacce di morte, è arrivato al punto di lanciare dei grossi massi contro gli infissi della loro abitazione. Il tribunale ha quindi disposto il divieto di avvicinamento, più volte disatteso, ignorando anche l'obbligo di non comunicare in alcun modo con le poverette. In seguto alle indagini dei carabinieri, che hanno prodotto numerose prove contro l'indagato, lo stalker è stato nuovamente trasferito a piazza Lanza.