Scala i tubi del gas per entrare in casa della ex: arrestato

I carabinieri di San Gregorio hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 26 anni per atti persecutori e violazione di domicilio. Il giorno della Befana, un giovane aveva deciso di aggiungere un altro tassello alla sua tormentata storia con la sua ex fidanzata 24, madre di due figli in tenerissima età e nati da un’altra precedente e conclusa relazione sentimentale. Non si era infatti rassegnato alla fine della sua storia d’amore con la donna che, tra l’altro, già nello scorso mese di dicembre lo aveva denunciato perché nei suoi confronti aveva tenuto dei comportamenti violenti, minacciosi e vessatori.

Per esempio, nel corso di un appuntamento chiarificatore, l’aveva colpita al volto con uno schiaffo, sottraendole anche il cellulare e le chiavi dell’autovettura. Ma le escandescenze dell’uomo avevano ormai acquisito il carattere della quotidianità con un crescendo di gravità. Era seguita infatti un’aggressione mentre lei era all’interno dell’autovettura, a cui arrecava danni con calci ed atti di vandalismo, fino addirittura al presentarsi presso la sua abitazione lanciando pietre alle finestre, minacciando di appiccarvi il fuoco qualora lei non avesse riallacciato la relazione.

Come se non bastasse, l’uomo si scagliava anche nei confronti di una sua amica alla quale aveva minacciato di tagliarle la gola, ma anche del suo ex compagno, padre dei suoi figli, che in più occasioni era stato aggredito in auto, ricevendo un mattone di cemento sulla carrozzeria. Quando ai carabinieri era arrivata la telefonata del padre della donna che li avvertiva che lo scalmanato, inerpicandosi attraverso la conduttura del gas, era riuscito ad arrivare fino al balcone, sono corsi immediatamente per scongiurare il peggio. Il genitore della ragazza è riuscito per fortuna a chiudere gli infissi evitando che il malcapitato entrasse in casa. L’uomo è stato così arrestato e condotto agli arresti domiciliari.