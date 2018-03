Si scaglia armato di coltello contro la biglietteria Ast, preso straniero

La polizia ha tratto in arresto Osas Joshwa che ieri sera, in via Luigi Sturzo, girava armato di un grosso coltello da cucina, pronunciando frasi sconnesse e incomprensibili. Ad un certo punto ha colpito con violenza la vetrata della biglietteria Ast, nel tentativo di entrare all’interno.

Si sono subito dati alla fuga i malcapitati viaggiatori presenti sul posto ed un poliziotto è intervenuto all'istante per bloccare l'omaccione alto circa un metro e ottanta. Dopo una breve colluttazione, l'agente riusciva ad immobilizzarlo, a trarlo in arresto e a sequestrare l’arma da taglio. Già nelle prime ore del pomeriggio, lo straniero aveva molestato con insistenza sia la clientela che gli operatori della biglietteria i quali, senza successo, avevano tentato di allontanarlo.