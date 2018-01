Pregiudicato tenta di rubare un'auto e viene arrestato dalla polizia

Lo scorso sabato gli agenti di polizia hanno arrestato il pluripregiudicato catanese Francesco Raciti per tentato furto e resistenza pubblico ufficiale. E' stato notato in via San Tommaso mentre era intento ad asportare una “Renault Clio” ed ha cercato di scappare appena si è reso conto di essere stato colto sul fatto. Dopo un inseguimento a piedi ed una colluttazione, è stato raggiunto ed ammanettato. Si trova ora nelle camere di sicurezza della questura in attesa del del giudizio per direttissima.