Tenta di rubare una borsa aprendo la portiera: arrestato

La polizia ha arrestato Francesco Grasso per tentato furto ai danni di una donna che si trovava all’interno della propria autovettura, lasciata in sosta nella parte alta della via Etnea. Dopo essersi avvicinato all' auto, ha tentato ripetutamente di aprire la portiera, attratto dalla presenza della borsa adagiata sul sedile anteriore lato passeggero. La nota radio, inoltre, descriveva l’autore come un uomo di corporatura media, barba incolta, con berretto di lana blu, giubbotto blu con strisce rosse, fuggito a bordo di una Vespa di colore bianco, in pessime condizioni d’uso.

Trascorsi pochi minuti dall’accadimento del fatto, gli equipaggi della squadra mobile hanno bloccato tutte le possibili vie di fuga. Giunti nelle vicinanze della via Etnea, infatti, hanno intercettavano il soggetto segnalato, corrispondente alle descrizioni poco prima fornite. Si tratta di un soggetto con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. La vittima lo ha riconosciuto ed è stato arrestato.