Adrano, 45enne accoltella un uomo davanti ad un panificio: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Paternò e Biancavilla hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne di Adrano, Pietro Lo Cicero, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Intorno alle 8 e 30 di stamattina, armato di taglierino, ha teso un agguato ad un 46enne di Biancavilla che stava per entrare in un panificio tra le vie Vittorio Emanuele e Cristoforo Colombo, colpendolo con alcuni fendenti alla schiena e fuggendo via. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie che, acquisite le prime informazioni, sono riuscite a dare un' identità all’autore del ferimento.

A quel punto è scattato, sotto il coordinamento del comandante della Compagnia di Paternò, un piano di ricerca del fuggitivo, terminato in una via del centro di Adrano dove l’uomo è stato riconosciuto, bloccato ed ammanettato. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l’agguato, che è stato posto sotto sequestro. Il fermato si trova ora presso il carcere di Catania, Piazza Lanza. Il ferito è invece tuttora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Biancavilla ma non in pericolo di vita. Sembra che alla base del gesto ci siano motivazioni di natura passionale.