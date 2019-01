Tossico aggredisce la propria madre per comprare droga

Gli agenti di polizia hanno tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce aggravate, un ventenne catanese che aveva commesso gli stessi reati nell’ottobre del 2018.

Ad essere presa di mira è stata la madre del giovane, costretta a convivere con il figlio tossicodipendente: si era rifiutata di dargli dei soldi per acquistare stupefacenti ed il ragazzo, dopo una prima aggressione a spintoni, le aveva sottratto il telefonino e l’auto, a bordo della quale si era allontanato per poi fare ritorno minacciandola di distruggere la macchina se non gli avesse dato il denaro richiesto.

In un primo momento aveva finto di acconsentire alle richieste del figlio e dopo aver avuto restituito il telefono, gli aveva detto che non poteva dare i soldi richiesti: da qui l'aggressione e le minacce di morte. Grazie all’intervento della sorella della donna, si riusciva a calmare momentaneamente il giovane, che però dopo un breve giro in auto ritornava e aggrediva di nuovo la madre afferrandola per le braccia. Questa per divincolarsi, ha colpito il figlio con una testata procurandosi una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro.

In tale frangente l’aggressore, avendo notato che la zia aveva chiamato la polizia, si è allontanato a bordo dell’autovettura. Nell’ultimo periodo era diventato violento in seguito all’uso di stupefacenti, con aggressioni nei confronti suoi e degli altri familiari, tanto da costringerla in altre occasioni a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo un paio d'ore il giovane aveva fatto rientro a casa, aggredendo ancora la madre. In agitazione e con forte alito vinoso, continuava a minacciare la madre di morte anche in presenza degli agenti. E' stato quindi arrestato e portato a piazza Lanza.