Misterbianco, in manette un 44enne per traffico di droga

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 44enne Santo Nicotra eseguendo un ordine per la carcerazione emesso dalla corte d'appello di Catania. E' stato condannato dai giudici per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso a Misterbianco nel 2005. La pena per lui è di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Si trova ora a Bicocca.