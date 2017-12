Adrano, 28enne finisce ai domiciliari per truffa in concorso

I carabinieri di Adrano hanno arrestato la 28enne Angela D’Amico condannata dal tribunale di Udine per tentata truffa in concorso. Reato commesso a Campofromido nel settembre del 2012: la donna dovrà espiare la pena di un mese d'arresto ai domiciliari. I militari l'hanno accompagnata a casa dopo le formalità di rito in caserma.