I carabinieri di Pedara hanno arrestato il 54enne Antonino Croazzo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, eseguendo un ordine del tribunale di Catania. Già condannato dai giudici per il concorso in truffa, reato commesso tra Catania e Pedara, dovrà scontare una pena equivalente ad anni tre di reclusione. Si trova ora ai domiciliari.