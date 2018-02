I carabinieri di Belpasso hanno arrestato la 29enne Preziosa Luppino per cumulo di pene dovute ad una serie di truffe poste in essere in gran parte del territorio nazionale. Dovrà espiare una pena residua di 6 anni, 8 mesi e 22 giorni. Si trova ora presso il carcere di Catania Piazza Lanza.