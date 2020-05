Ubriaco inveisce contro i militari e tenta di fuggire: arrestato

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 48enne biancavillese Alfio Sarvà, reponsabile di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Hanno inoltre denunciato l'uomo per guida sotto l’effetto di alcol. Mentre ieri notte perlustravano le vie cittadine, i carabinieri hanno incrociato una Fiat Punto il cui guidatore zigzagava pericolosamente mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti.

Azionato il lampeggiante, hanno intimato all’uomo di fermarsi. Per tutta risposta, lui si è espresso con gestacci accelerando l’andatura e cercando un’improbabile fuga. Immediatamente è scattato l’inseguimento, poi conclusosi in via Berdini quando i carabinieri hanno bloccato la Punto con l’auto di servizio, rendendosi conto che l’uomo era visibilmente in preda ai fumi dell’alcol. Nel corso dell'accertamento, è risultato che l’autovettura fermata era già posta sotto sequestro perché utilizzata in assenza della necessaria copertura assicurativa. Quindi hanno condotto l’uomo, che continuava ininterrottamente ad inveire contro di loro, presso l’ospedale Maria Addolorata di Biancavilla, per essere sottoposto ad alcoltest al fine di determinarne il tasso alcolemico.