Uomo ubriaco alla stazione fermato con lo spray al peperconcino

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha arrestato Xalfa Nicolò, di Scordia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia si è recata presso il capolinea degli autobus di via Archimede per la presenza di una persona molesta. I poliziotti giunti sul posto hanno subito identificato l’uomo, in evidente stato di ebrezza, alla vista dei poliziotti ha reagito aggredendoli e sferrando calci e pugni, costringendoli così ad usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. E' stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.