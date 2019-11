Tormentava la propria convivente, il giudice dispone l'arresto

La polizia di Stato ha arrestato P.A., con alle spalle dei precedenti di polizia ed indagato per violenza domestica ed atti persecutori commessi nei confronti dell’ex convivente in presenza dei figli minori. Gli agenti dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, considerata l’attitudine ed i suoi precedenti, hanno continuato a monitorare, per motivi di sicurezza e protezione, l’ex convivente ed i suoi figli, temendo che potessero succedere altri gravi episodi di violenza. Il personale della polizia ha quindi richiesto l’emissione di misura cautelare, istanza accolta dal giudice che ne ha disposto l'arresto.