Evade dai domiciliari per chiacchierare con un amico: arrestato

Il colombiano Riascos Kevin, noto pregiudicato già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti lo hanno preso mentre usciva dal portone di un’abitazione del centro storico. Si è giustificato dicendo di essersi allontanato dalla sua abitazione per andare a scambiare quattro chiacchere con un amico, ed è stato accompagnato in questura e tratto in arresto per il reato di evasione, per poi essere riaccompagnato a casa con un nuovo ordine di detenzione domiciliare.