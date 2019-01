San Cristoforo, ancora un arresto per spaccio di marijuana

La polizia di Stato ha arrestato il catanese Diego Verona per spaccio di marijuana. Il fermo è avvenuto nel popolare quartiere San Cristoforo, davanti un’abitazione ubicata lungo una delle vie più note del quartiere. Insospettiti dagli anomali movimenti davanti casa, il personale in servizio si è appostato ed ha identificato Verona, che si è mostrato subito agitato. In casa c'erano 80 buste di marijuana già confezionate, due bilance ed una cospicua somma di denaro. Ha ammesso le proprie responsabilità ed è scattato l'arresto.