La squadra mobile ha arrestato Damiano Rosario Ferrara, dopo aver perquisito la sua abitazione di Monte Po, in cui era custodita della droga. E' stata infatti rinvenuta e sequestrata, suddivisa in buste in cellophane e involucri, marijuana per un peso complessivo di 1,8 chili circa ed un bilancino di precisione con materiale per il confezionamento.Si trova ora in carcere.