Arriva da Casablanca in aereo e viene arrestato: su di lui pendeva condanna per lesioni

Lo scorso 9 aprile, la squadra di polizia di frontiera Aerea, in servizio presso l’aeroporto di Catania, intorno alle ore 13.30 durante un’attività di verifica documentale nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Casablanca, ha arrestato il cittadino marocchino Jaoiard Saadi del 1979, il quale risultava essere destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, dovendo lo stesso espiare la condanna a mesi 5 di reclusione per il reato di lesioni personali. A conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato recluso presso il carcere di Catania “Piazza Lanza” a disposizione dell'autorità giudiziaria.