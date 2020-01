Arriva la condanna per furto: sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri di Misterbianco, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 33enne Gaetano Gandolfo. L’uomo, in particolare, dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione, per un furto commesso a Catania nel luglio del 2005. L’arrestato è stato posto in regime di detenzione domiciliare.