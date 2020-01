Arriva la condanna per minacce e lesioni: sconterà i domiciliari in comunità

I carabinieri di Riposto, in esecuzione di un provvedimento di misura cautelare emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 51enne genovese Paolo Bastianini. L’uomo, domiciliato in una comunità del comprensorio giarrese, dovrà espiare agli arresti domiciliari presso quella struttura una pena di anni 1, mesi 10 e giorni 27 di reclusione per i reati di minacce, evasione, lesioni personali e porto di armi ed oggetti atti a offendere, commessi in un arco temporale tra il 2008 ed il 2017.