Arte e storia del giornalismo, la mostra "TIME will tell"

Elizabeth Moran fa parte della “scuderia di artisti contemporanei” di Massimo Ligreggi, già presidente di Arte Giovane Sicilia e fondatore dell'omonima galleria d'arte in via Indaco a Catania. “Il lavoro della Moran deve essere studiato, non solo osservato, TIME will tell è un progetto in corso che prevede un'approfondita indagine dell'archivio aziendale del TIME – ha spiegato Ligreggi - una ricerca sulle origini dei primi verificatori professionali di fatti. Non a caso è proprio il giornale fondato nel 1923 da Briton Hadden e Henry Luce a essere il primo organo d'informazione ad aver sperimentato questo processo, il primo negli Stati Uniti a pubblicare le notizie solo dopo averle verificate. In questa mostra, la Moran considera il ruolo della mitologia dalla fondazione del giornalismo moderno alla distribuzione dei media di oggi. A quasi 100 anni dall'invenzione della verifica dei fatti, le notizie e le informazioni si sono trasformate da stampa a pixel. Circondando un angolo della galleria, come le pagine che escono da una macchina da stampa, ogni pubblicità del TIME è sospesa a partire dal 1923, il suo primo anno di pubblicazione".

Le stampe, disposte in ordine cronologico, sono costituite da scansioni digitali di microfilm di edizioni originali che recano i segni, le lacerazioni, i graffi e i pixel di ogni conversione e trasformazione dei supporti dell'ultimo secolo: dalla stampa offset al microfilm, dalla digitalizzazione alla stampa a getto d'inchiostro. “L'esibizione – conclude Massimo Ligreggi - è il risultato del lavoro di tante persone. A partire dall’allestitore e responsabile tecnico Fabrice Bernasconi Borzi, soprannominato dall’artista stessa “il perfezionista”, e dall'assistente di galleria Giulia Papa per la sua scrupolosità e precisione nel lavoro svolto. Il lavoro della Moran, dalla mediazione tecnologica alla mediazione linguistica, ci ricorda che la veridicità dei fatti non è semplicemente un processo di conferma dell'attendibilità di un'informazione. La verifica dei fatti è un'altra forma di creazione di miti”.

Elizabeth Moran classe 1984, originaria di Houston nel Texas vive ormai da anni a New York. L’opera di Elizabeth Moran è basata su progetti in cui esamina la dipendenza di credenze personali e sociali da una presunta oggettività. Moran ha ricevuto borse di studio dalla San Francisco Foundation e dalla Thierny Family Foundation. Tra le sue mostre personali citiamo le seguenti: SMU's Hawn Gallery, Dallas TX; Cuchifritos Gallery, New York, NY; Black Crown Gallery, Oakland, California; NYU's Gulf and Western Gallery, New York, NY. Le sue opere sono state presenti in mostre collettive presso la galleria Studio la Città, Verona, Italia; The Contemporary Jewish Museum, San Francisco, California; il Headlands Center for the Arts, Sausalito, California; il Wattis Institute of Contemporary Arts, San Francisco, California. Moran ha conseguito un MFA + MA in Visual & Critical Studies presso il California College of the Arts, ed un BFA presso la New York University's Tisch School of the Arts. Vive e lavora a Brooklyn, NY.