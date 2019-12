Asec spa cambia nome: "Catania Rete Gas"

Asec spa., società che gestisce la distribuzione di gas nella cittá di Catania con una rete di oltre 470 chilometri, diventa Catania Rete Gas spa: infatti, secondo la delibera 296/2015/R/COM - “Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas”, le imprese verticalmente integrate in tale settore devono cambiare nome. La legge prevede dunque l’obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio della rete di distribuzione rispetto alle imprese di vendita per non creare confusione nei fruitori. “Ma ai fini pratici non cambia nulla”, come ci tiene a sottolineare il presidente della società il dottor Fabio Rallo: “continueremo a perseguire la nostra mission aziendale gestendo la rete distributiva e non cambierà nulla neanche per i nostri clienti, oltre 60 società che da tempo hanno rapporti commerciali con la nostra azienda, Catania Rete Gas”.

L’utente finale, il consumatore, dovrà fare sempre riferimento alla società di vendita (gestore) a cui ha deciso di affidarsi. Il cambio di nome è avvenuto formalmente alla presenza di un notaio lo scorso 13 dicembre ma tale cambio è stato preceduto da un importante iter che ha coinvolto, su spinta del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alle partecipate del Comune di Catania Roberto Bonaccorsi, sia la commissione consiliare specifica che lo stesso civico consesso che ha dato il via definitivo lo scorso 13 novembre. La società avrà un nuovo logo e un nuovo sito internet: novità che verranno presentate giovedì 19 dicembre ore 10.30 in conferenza stampa presso la sede della società in via Cristoforo Colombo n.150. Alla conferenza prenderanno parte il presidente dottor Fabio Rallo insieme al suo Cda con l’avvocato Alessandro Campo e la dottoressa Giovannella Biondi, il dirigente amministrativo dottor Salvatore Li Calzi e il dirigente tecnico ingegnere Giovanni Saitta. Sarà anche l’occasione per porgere gli auguri alla stampa da parte del presidente e del consiglio d’amministrazione.