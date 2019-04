Asec trade comunica la proroga per il pagamento delle bollette

L'Asec trade comunica una proroga per il pagamento delle bollette per la fornitura gas. Per motivi tecnici legati alle nuove procedure di fatturazione elettronica si sono verificati ritardi in fase di emissione delle bollette che riportano la scadenza del 12 aprile.

Per questa ragione tali bollette potrebbero essere ancora in distribuzione. Quindi Asec trade segnala che, per ovviare a tali ritardi, concederà ai propri clienti di poter pagare le bollette entro il 24 aprile, senza l’applicazione di interessi di mora.