Asia Usb all'assessore Lombardo: "Si sospendano sfratti e sgomberi"

Il sindacato Asia Usb chiede all'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombarda di sospendere l'esecuzione degli sfratti e degli sgomberi degli alloggi privati e di proprietà del Comune di Catania. L'organizzazione degli inquilini e degli abitanti evidenzia il numero in crescita di sfratti e pignoramenti della prima casa in corso di esecuzione, che colpiscono in modo particolare famiglie a basso reddito non in grado di provvedere autonomamente a sistemazioni alternative.

"La richiesta - spiega Claudia Urzì, responsabile regionale Asia Usb - è anche dettata dalla delicata situazione sanitaria in cui si trova l'intero Paese. Come risulta evidente, fintanto che non sarà sotto controllo la diffusione del Coronavirus ritieniamo di garantire l'interesse collettivo chiedendo la sospensione immediata di tutti i suddetti provvedimenti".