Asili nido chiusi, mamme e lavoratrici protestano in via Galermo

Da nove mesi non ricevono lo stipendio, eppure hanno sempre continuato a lavorare, per garantire un servizio pubblico essenziale come quello degli asili nido.

Dopo accesi confronti con la proprietà, avvenuti anche in Prefettura, e le difficoltà inasprite dal dissesto comunale, le lavoratrici del Consorzio Il Glicine, oramai disperate, hanno sospeso il servizio da mercoledì scorso. Oggi le mamme hanno solidarizzato con loro nel corso di un presidio in corso in via Galermo 162 davanti l’asilo La coccinella. Lo comunica la Fp Cgil di Catania.