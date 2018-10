Asili nido comunali, open day con il sindaco Pogliese e l'assessore Lombardo

Giovedì 11 ottobre alle ore 11, il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alle politiche sociali e alla famiglia Giuseppe Lombardo si recheranno nell'asilo “L'isola Felice” del Villaggio Sant'Agata (zona A) una delle nove strutture comunali dedicate ai più piccoli, domani tutti aperti alla città e alle famiglie, dalle ore 9 alle 14, per presentare le attività e i servizi degli asili comunali del nuovo anno scolastico. Insegnanti e staff delle dedicate ai più piccoli, da zero a tre anni, presenteranno le attività messe a punto per il nuovo anno scolastico, sia con frequenza a tempo corto (dalle ore 7.30 alle 14), sia a tempo lungo (dalle 7.30 alle 18.30), con servizio cucina assicurato da cuochi professionalmente qualificati.

Per le iscrizioni è necessario presentare le richieste entro il 31 ottobre nella sede amministrativa di via Fiorita n° 7/A oppure direttamente negli asili nido di via Acquicella Porto (Le Sirenette), Calipso (La Giostra dei bimbi), Stanislao Cannizzaro (L'Arcobaleno), del Nespolo (Tom & Jerry), Forlanini (Ali fiorite), Galermo (Le Coccinelle), Narciso (Raggio di Sole), Pitagora (Il Bruco e la Mela), Villaggio Sant'Agata (L'isola Felice). Le rette mensili di compartecipazione al servizio, variano sulla base del reddito lordo familiare annuo con tariffe e partono da 45 euro per il tempo corto e 145 euro per il tempo lungo.