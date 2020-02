Asilo nido Narciso: "Garantire la cura del verde e la sicurezza dei bambini"

Dando seguito alle segnalazioni e alle richieste di molti utenti il consigliere comunale Luca Sangiorgio capogruppo del gruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania” ha effettuato un sopralluogo nell’asilo nido “Narciso” lo scorso martedì, presso l’omonima via a Catania, insieme ai componenti di “Fratelli D’Italia” del III municipio “Borgo-Sanzio”: il capogruppo Orazio Grasso e degli altri due componenti Maria Concetta Ginardi vice capogruppo e Gianfranco Riolo vice presidente del municipio.

“Durante questa visita ispettiva abbiamo appurato come in un luogo frequentato dai bambini ci siano molte situazioni da attenzionare- afferma Sangiorgio-. Su nostra richiesta è intervenuto il responsabile per le manutenzioni, geometra Santanocito e con lui abbiamo risolto il nodo legato ai tre bagni inagibili, ora finalmente funzionanti, e sostituito alcune tubature danneggiate. Nelle cucine abbiamo riscontrato la necessità di interventi anche strutturali nei muri ed ora, dopo opportuna segnalazione e grazie all’impegno preso dal geometra Santanocito, il problema verrà risolto nel periodo di Pasqua quando l’istituto chiuderà per le vacanze”.

Nel corso della visita ispettiva sono state accertate alcune problematiche da risolvere anche negli spazi esterni della struttura e in particolare alcune lamiere pericolanti sopra un muro perimetrale che l’asilo condivide con l’Fce. Non solo, Sangiorgio,Grasso, Ginardi e Riolo hanno anche ribadito la necessità di garantire la cura del verde e la sicurezza dei bambini eliminando due alberi le cui radici hanno danneggiato la pavimentazione ed il fogliame che ostruisce sistematicamente le caditoie e circa i quali interventi è stato già programmato un sopralluogo nei prossimi giorni con l’assessore Cantarella ed i dipendenti dell’ufficio ecologia.