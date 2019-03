Arrivano gli stipendi per i lavoratori degli asili nido comunali

Sono stati liquidati stamattina dagli uffici bancari i due mesi correnti di spettanze del 2019, alle 53 operatrici sociali degli asili nido comunali. Lo slittamento dei bonifici bancari, rispetto alla data del 22 febbraio concordata da sindacati e amministrazione comunlae, è stato causato da ragioni inerenti i flussi finanziari della tesoreria comunale e alcuni disguidi nell’individuazione dei contraenti, indipendenti dalla volontà del Comune. In quello stesso giorno, infatti, coerentemente agli impegni assunti davanti al prefetto, l’amministrazione aveva già provveduto a completare la parte amministrativa di propria competenza, ma alcuni imprevisti, causati da soggetti diversi dal Comune hanno rallentato l’autorizzazione della tesoreria e l’esecuzione dei bonifici, che solo stamattina sono stati eseguiti dalla banca competente.

“Pur comprendendo alcune delle ragioni di rammarico delle lavoratrici e dei sindacati - hanno commentato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo – siamo consapevoli di avere mantenuto, per quanto di nostra competenza, gli impegni assunti per saldare le spettanze pattuite in sede di confronto davanti al prefetto. Peraltro -hanno proseguito Pogliese e Lombardo – negli ultimi sette mesi alle lavoratrici abbiamo saldato altrettante mensilità, seppur in una situazione di dissesto finanziario. Una circostanza che, senza fare paragoni con il passato, al Comune di Catania forse non accadeva da parecchi anni. Gli asili nido rappresentano per noi uno strumento di crescita e coesione sociale di rilevante interesse. Il loro mantenimento e rilancio sono un obiettivo prioritario che perseguiamo ogni giorno, in uno alla tutela dei diritti delle lavoratrici e al riconoscimento del ruolo dei sindacati”.