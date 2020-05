Pensioni d’invalidità con la compiacenza di medici dell’Asp: sei misure cautelari

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 medici specialisti che, con false certificazioni, hanno consentito la fruizione illegittima di indennità d'accompagnamento o pensioni d'invalidità. Ai professionisti sono stati contestati i reati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. Due di loro sono finiti in carcere, tre ai domiciliari e per uno è stato disposto il divieto ad esercitare la professione medica per un anno. Nell'inchiesta sono coinvolte 21 persone.

