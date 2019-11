Asp Catania, esami di abilitazione alla vendita di funghi spontanei

Il prossimo lunedì 25 novembre, alle ore 10.00, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, a San Gregorio, in via Tevere, 39, si svolgerà un prolungamento della sessione di esami autunnali per abilitare alla vendita di funghi eduli spontanei.

Gli interessati potranno scaricare la relativa modulistica collegandosi al seguente link https://www.aspct.it/sian2/modulistica-s-i-a-n/default.aspx, alla voce “micologia”. Per eventuali chiarimenti potranno inoltre contattare il micologo, Antonio Maugeri, al numero 095.2540167. Ai sensi della normativa nazionale vigente (legge 352/93 e dpr 376/95) e della legge regionale n. 3/2006, possono vendere funghi spontanei esclusivamente i commercianti in possesso di certificato di idoneità alla vendita per le singole specie di funghi, riportate sul certificato (che il commerciante è tenuto ad esibire su richiesta dell’acquirente).

Tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali. Tale certificazione garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati.