Asp Catania, firmato accordo delle fasce. Fsi-Usae: “Ai lavoratori 80 euro in più”

Finalmente una buona notizia per lavoratrici e lavoratori dell’Asp di Catania. E' stato, finalmente, sottoscritto ieri nei locali di Via Santa Maria La Grande l'accordo per assegnare le fasce, progressioni economiche orizzontali, durante la riunione di delegazione tra Organizzazioni Sindacali e parte pubblica composta dai vertici della direzione generale dell’Asp, il Direttore Amministrativo dott. Giuseppe Di Bella e il Dott. Santo Messina responsabile delle risorse umane.

"Siamo soddisfatti per i lavoratori, una boccata d’ossigeno in busta paga, un accordo che arriva dopo mesi di trattative – commentano i dirigenti sindacali Salvatore Bellia e Maurizio Cirignotta, componenti della Segreteria Territoriale della Fsi-Usae Federazione sindacati indipendenti, organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati autonomi europei di Catania - E' stato firmato l’ accordo sui passaggi di fascia relativi all’anno 2019 per il personale del comparto, un piccolo riconoscimento, ai lavoratori che ogni giorno, pur nelle difficoltà, con la carenza di personale e i super carichi di lavoro, garantiscono un servizio fondamentale come quello dell’assistenza dei pazienti”. “L'accordo prevede l'avvio delle procedure di selezione a breve termine ed il completamento delle procedure amministrative entro il 31.12.19. Il bando di partecipazione sarà pubblicato sul sito aziendale e tutti i dipendenti aventi diritto, in riferimento al regolamento ed alla legislazione vigente, potranno transitare alla fascia superiore e godere di 70-80 euro lordi in più in busta paga che costituiscono anche un borsellino monetario utile ai fini pensionistici. Il nostro impegno concludono dirigenti sindacali della Fsi-Usae - sarà costante e continuo nel presidiare il completamento delle procedure necessarie”.