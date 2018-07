Asp, avviso per la copertura di 48 posti come operatori socio-sanitari

Avviata, all’Asp di Catania, la procedura per la copertura di posti di Operatore socio sanitario (OSS), mediante ricollocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, presso l’Azienda sanitaria catanese, appartenente ai profili di Ausiliario specializzato e di Operatore tecnico addetto all'assistenza, già riqualificato in Operatore socio sanitario ai sensi del DA n. 1543/2002 e ss.mm.ii.

"Diamo piena attuazione sia al percorso di riqualificazione professionale intrapreso, sia alle previsioni dell’Atto aziendale e degli atti di programmazione - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali per le sinergie create e in funzione delle quali si sono superate alcune criticità contrattuali. Rivolgo il mio grazie anche alla Direzione amministrativa e all’UOC Risorse umane, per il lavoro che va a beneficio dei cittadini, per i servizi loro resi, e dei dipendenti per la loro crescita professionale e la valorizzazione delle competente acquisite".

La procedura di ricollocazione indetta per la copertura di posti di OSS in atto liberi e disponibili nella Dotazione organica, potrà interessare complessivamente 48 dipendenti, di cui 12 OTA e 36 ausiliari specializzati. Gli aspiranti dovranno manifestare la loro disponibilità mediante formale istanza, il cui schema è allegato al citato avviso (https://www.aspct.it/news/default.aspx?news=11809), da compilare e inviare al Protocollo generale dell’Asp di Catania. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12.00 del 13 agosto p.v.