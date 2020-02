Asp, conferiti 17 incarichi a dirigenti medici

Conferiti 17 incarichi a tempo determinato a 14 dirigenti medici igienisti e a 3 dirigenti medici anatomopatologi dall'Asp di Catania. Oggi la firma dei contratti e dal 16 febbraio saranno in servizio nelle sedi di destinazione. I 14 medici igienisti saranno assegnati al dipartimento di Prevenzione vaccinale e oncologica, sicurezza alimentare, tutela della salute e per le autorizzazioni sanitarie. I 3 dirigenti medici anatomopatologi saranno invece assegnati all'Unità operativa di Anatomia patologica dell'ospedale Gravina di Caltagirone. Assunto, inoltre, per mobilità, un dirigente medico di Ortopedia, nello stesso presidio. "Con questi nuovi incarichi, conferiti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali il cui iter è già stato avviato - afferma l'Asp in una nota - si dà una immediata risposta alle esigenze dei servizi che attraversano una fase di criticità dovuta alla carenza di personale medico specializzato".