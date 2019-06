Asp di Catania, arriva la firma del contratto per 13 anestesisti

13 anestesisti hanno firmato oggi, all’Asp di Catania, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato. Saranno in servizio già da lunedì 1 luglio presso le seguenti sedi:

- 6 anestesisti all’Ospedale di Biancavilla;

- 4 anestesisti all’Ospedale di Caltagirone;

- 2 anestesisti all’Ospedale di Paternò;

- 1 anestesista all’Ospedale di Bronte.

Tramite lo scorrimento della graduatoria concorsuale sarà possibile, inoltre, coprire, nei prossimi giorni, ulteriori 7 posti, per le altre sedi, fino al completamento dei 20 posti a concorso.

Il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza, ha rivolto il suo saluto di benvenuto ai nuovi assunti.

«La firma di oggi non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza - ha detto il manager -. Coltivate sempre traguardi importanti e ambiziosi, per la vostra crescita umana e professionale, contribuendo, con il vostro lavoro, al miglioramento di questa grande Azienda. I reparti dove andrete a lavorare hanno bisogno della vostra freschezza e della vostra energia, e voi avete bisogno dell’esperienza e della professionalità dei colleghi più anziani. Fate insieme un buon lavoro perché è questo ci chiedono i cittadini».

Presenti oggi, alla firma dei contratti, il direttore dell’UOC Risorse umane, dott. Santo Messina; il direttore del Dipartimento di Emergenza, dr. Pietro Ciadamidaro; la dirigente responsabile dell’UOS Gestione giuridica del personale, dott.ssa Daniela Spampinato; la dirigente amministrativa dell’Ufficio Reclutamento risorse umane, dott.ssa Fabrizia Tiralongo.

«Ringrazio i colleghi delle Risorse umane - ha concluso il dott. Lanza - per il grande impegno profuso in questi mesi. Abbiamo diverse procedure in corso, mi riferisco in particolare alla mobilità e al concorso di bacino per dirigenti medici di diverse discipline. Sono obiettivi di programmazione regionale rilevanti che sapremo conseguire nei tempi fissati».

MOBILITÀ E CONCORSO DI BACINO SICILIA ORIENTALE

Fino al 18 luglio è possibile presentare le istanze di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura di posti della Dirigenza Medica disciplina di Cardiologia per l’emodinamica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Neonatologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia per il Bacino Sicilia orientale.

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate esclusivamente on line, tramite il seguente link: https://gestionali.aspct.it/bacino, seguendo le indicazioni che verranno fornite dal sistema.

Per maggiori info collegarsi a https://www.aspct.it/comunicazione/mobilita-concorso-di-bacino/default.aspx