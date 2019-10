Asp di Catania, firmano il contratto 17 infermieri: saranno in servizio da domani

Prenderanno servizio domani, all’Asp di Catania, 17 nuovi infermieri. Con queste nuove assunzioni, nel corso del 2019, l’Azienda sanitaria ha reclutato 211 nuove risorse professionali, fra dirigenti medici e operatori sanitari. "Immettiamo nuova linfa nei nostri presidi con l’obiettivo di dare stabilità e ancora maggiore qualità ai servizi - ha detto il manager Maurizio Lanza, rivolgendo il saluto di benvenuto ai nuovi assunti -. Non vi accontentate, ma sentitevi protagonisti della possibilità di miglioramento e di cambiamento dell’assistenza infermieristica in Azienda. Al centro del vostro lavoro ci sia sempre il malato. In questo modo rafforzerete il vostro rapporto con i cittadini". Presenti alla firma dei contratti, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria, rispettivamente dott. Giuseppe Di Bella e dr. Antonino Rapisarda; il direttore dell’UOC Risorse umane, dott. Santo Messina; la dirigente responsabile dell’UOS Gestione giuridica del personale, dott.ssa Daniela Spampinato; la dirigente amministrativa dell’Ufficio Reclutamento risorse umane, dott.ssa Fabrizia Tiralongo.

Soddisfazione è stata espressa dal dott. Di Bella per i risultati raggiunti dall’UOC Risorse umane, come dimostrato dal numero delle assunzioni registrate nell’anno in corso. "Gli Uffici stanno svolgendo un ottimo lavoro nel reclutamento del personale, per sopperire alle carenze che si sono registrate nel tempo - ha aggiunto il direttore amministrativo -. Abbiamo puntato sull’innovazione e sull’informatizzazione delle procedure per garantire trasparenza e tempestività. L’impegno profuso è caratterizzato da un buon lavoro di gruppo, da una efficace intesa fra i dipendenti e da una autorevole e competente guida dell’UOC Risorse Umane che ha garantito il conseguimento degli obiettivi".

Rapisarda ha rivolto il suo apprezzamento per il lavoro realizzato dal Servizio Infermieristico aziendale, in staff alla Direzione Sanitaria, che ha coordinato le procedure connesse alle nuove assunzioni, assegnando il nuovo personale in modo da rispondere alle priorità aziendali e alle esigenze dei servizi.

Lo scorso mese, all’Asp di Catania, sono stati assunti a tempo indeterminato: - 4 dirigenti medici - 13 infermieri professionali - 2 tecnici di laboratorio - 2 tecnici di radiologia - 1 fisioterapista - 1 OSS. Utilizzando la graduatoria di bacino, capofila l’A.O. “Cannizzaro”, sono inoltre in programma le assunzioni di: - 20 infermieri, l’1 novembre p.v. - 70 infermieri, entro il 16 dicembre.

Con la procedura di mobilità/concorso, per il bacino Sicilia orientale, con capofila l’Asp di Catania, secondo la programmazione dell’Assessorato regionale alla salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, saranno, invece, coperti: - 118 posti di infermieri - 136 posti di operatori socio sanitario.

Le domande di partecipazione alla sopraddetta procedura potranno essere inoltrate, entro il 4 novembre p.v., esclusivamente on line, tramite il link di seguito indicato, seguendo le indicazioni che verranno fornite dal sistema: https://www.aspct.it/comunicazione/mobilit-concorso-di-bacino-infermiere-oss/default.aspx.