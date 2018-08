Asp, mobilità: approvata la graduatoria per 27 tecnici

Il direttore generale dell'Asp di Catania Giuseppe Giammanco ha approvato la graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria tra Aziende ed enti del SSN, con priorità alla mobilità in ambito regionale, per la copertura di 27 posti di Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

"Rivolgo idealmente - afferma Giammanco - il benvenuto a questi nuovi dipendenti che immetteremo in servizio nel brevissimo tempo dopo aver ultimato gli adempimenti previsti. Il reclutamento tramite mobilità migliorerà l'offerta di servizi sanitari: nuove risorse si aggiungono alla dotazione presente con l'opportunità del rientro in Regione di intelligenze e competenze qualificate".

L'Uoc Risorse umane a partire da lunedì provvederà sia a richiedere alle Aziende di appartenenza dei candidati il rilascio del provvedimento di nulla osta definitivo e della relativa documentazione di rito, sia a concordare con le stesse Aziende la data di decorrenza del trasferimento per mobilità verso l'Asp di Catania per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro. In fase di completamento la procedura di mobilità per 115 posti di operatore socio sanitario.