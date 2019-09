Asp, riattivati i servizi per il controllo dei funghi spontanei

In considerazione dell’andamento stagionale, da oggi, 16 settembre, riapre l’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania, presso il SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) e le Unità Operative di Igiene Pubblica di Catania, Gravina di Catania e Caltagirone. Gli utenti potranno rivolgersi ai micologi aziendali il lunedì (negli orari e con le modalità indicate nella tabella sotto riportata) e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Saranno comunicate, a breve, anche le aperture straordinarie che, come ogni anno, saranno effettuate nei fine settimana presso le sedi pedemontane dell’Ispettorato micologico (Pedara, Trecastagni e Zafferana Etnea). Contestualmente è stata già riattivata la reperibilità presso i Pronto Soccorso per gli eventuali casi di intossicazione da funghi spontanei. A tal proposito si ricorda ai cittadini che, ove possibile, per agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione, è sempre consigliato portare con sé i residui di funghi crudi e/o cotti. I micologi aziendali, garantiranno, in collaborazione con i 58 Comuni della Provincia, il regolare espletamento dell’attività di vigilanza sia sulle vendita di funghi (in occasione di sagre e similari) sia presso i ristoranti, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine. Servizi offerti dagli sportelli micologici L’Ispettorato assicurerà presso i singoli sportelli micologici, i seguenti servizi: esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito), rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo su c/c 49436850 ASP Catania Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

Avvisi per i rivenditori e i ristoratori

Al fine di favorire il rilascio di certificazione per i funghi destinati alla vendita e ai ristoranti, si ricorda che i venditori, in possesso di certificato di abilitazione alla vendita, potranno acquistare presso le sedi dell’Ispettorato micologico (previo pagamento del corrispettivo tramite c/c postale 49436850 ASP Catania Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”) blocchetti del valore di euro 10.00, 50.00 e 100.00. Ogni blocchetto sarà composto da 10 buoni da utilizzare per il pagamento dei diritti sanitari, con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura. Ai sensi della vigente normativa nazionale (L. 352/93 e D.P.R. 376/95) e della Legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2006, possono vendere funghi spontanei esclusivamente i commercianti in possesso di certificato di idoneità alla vendita per le singole specie di funghi, riportate sul certificato (che il commerciante è tenuto ad esibire su richiesta dell’acquirente), e tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali. Esame per abilitazione alla vendita di funghi spontanei L’esame per l’abilitazione alla vendita di funghi spontanei si terrà in data 1 ottobre p.v. alle ore 8.30, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, sita a S. Gregorio in via Tevere n. 39.

Raccomandazioni per i consumatori

Si raccomanda a tutti i consumatori di richiedere al venditore di esibire il certificato di abilitazione alla vendita e soprattutto di acquistare esclusivamente funghi in possesso della certificazione dell’Asp. Tale certificazione infatti garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati. L’Ispettorato resterà aperto fino al 30 novembre per riaprire successivamente, in base alla stagionalità, nel periodo primaverile. Attenzione: in corrispondenza con l’aggiornamento annuale dei micologi aziendali, dal 14 al 18 ottobre sarà aperto esclusivamente lo sportello micologico di Catania.