Asp, stabilizzati 56 dirigenti medici: a fine mese concorso per 80 posti

Stabilizzati, all'Asp di Catania, 56 dirigenti medici e sei dirigenti sanitari farmacisti.Salgono così a 289, fra personale dirigenziale e di comparto, le risorse professionali arruolate dall'Azienda nel corso dell'ultimo anno.

"Procediamo nel percorso delle stabilizzazioni, avviato secondo quanto previsto dal decreto Madia e fortemente sostenuto dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - afferma Giuseppe Giammanco, direttore generale dell'Asp catanese -. Diamo così una soluzione definitiva e positiva sia alle legittime attese del personale sanitario che ha vissuto anni di precariato, sia alle esigenze di programmazione dei servizi, contribuendo a migliorare la risposta sanitaria". Con questo primo atto è completata la procedura di stabilizzazione per il personale precario individuato dal comma 1 del decreto Madia e a loro potrebbero aggiungersi altri 12 dirigenti medici di varie discipline per i quali si attendono i necessari riscontri autorizzativi da parte dell'assessorato regionale alla Salute. Ma non è tutto.

La prossima settimana verrà completata la procedura di stabilizzazione per 62 posti di personale di comparto e entro la fine del mese, in Gazzetta ufficiale, sarà pubblicato il concorso per la copertura a tempo indeterminato di 80 posti da dirigente medico.