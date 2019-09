Asp, tappa catanese di “Un dono per la vita” per la promozione della donazione degli organi

Festa ed emozioni, ieri mattina, per l’arrivo in piazza Università di Giuseppe Iacovelli (presidente dell’Associazione che organizza il tour), il ciclista, trapiantato di rene, che sta compiendo in solitaria il giro della Sicilia per promuovere la cultura della donazione degli organi. L’iniziativa, intitolata “Un dono per la vita”, è promossa dall’Associazione nazionale trapiantati di rene (Antr)-sede di Latina e Frosinone, con il coinvolgimento di diversi enti e istituzioni - fra i quali il CRT Sicilia - e il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Asp di Catania. A Catania, Iacovelli è stato ricevuto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, al quale ha donato una targa. Il governatore ha avuto parole d’elogio per il ciclista e per la sua impresa che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle donazioni. Musumeci ha poi chiesto a Iacovelli di continuare l’azione di testimonianza e gli ha augurato tanta salute e tanti chilometri!. Presente anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ha indicato in Iacovelli un esempio e uno stimolo a diffondere sempre più l’importanza delle donazioni. Ad accogliere il ciclista in Piazza Università c’erano il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza, accompagnato dal direttore sanitario, Antonino Rapisarda, e dal direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella. Presenti anche Bruna Piazza, responsabile del CRT Sicilia; Angelo Murgo, presidente del Comitato consultivo aziendale; Sara Pettinato, presidente della commissione sanità del Consiglio comunale di Catania; e Maria Luisa Mandalà, presidente del Comitato consultivo dell’AO “Cannizzaro”. Per l’occasione l’Asp di Catania, in linea con la campagna regionale di comunicazione “Chi dona riaccende la vita”, predisposta dal DASOE, ha organizzato in Piazza Università un momento di accoglienza e di promozione della cultura della donazione e del trapianto di organi, e ha allestito un gazebo/stand in Piazza Università nel quale i medici e gli infermieri del team aziendale per la donazione degli organi, coordinato da Pietro Ciadamidaro (direttore del Dipartimento di Emergenza), hanno risposto alle domande dei cittadini e hanno raccolto le Dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti.