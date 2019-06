Asse attrezzato, iniziano i lavori in notturna per la segnaletica orizzontale

Da domani sera 18 giugno e fino a venerdì 21 Giugno, dalle ore 20,00 alle 4,00 del mattino, la corsia in direzione Palermo dell’A19 dell’Asse Attrezzato, verrà chiusa al traffico per il rifacimento della segnaletica orizzontale che verrà eseguita dalla Catania Multiservizi S.p.A. I lavori saranno svolti in orario notturno per arrecare il minore disagio possibile alla circolazione viaria, seppure garantendo la massima sicurezza agli addetti della Multiservizi. Il divieto di transito di tre giorni per tutti i veicoli nell’Asse attrezzato, carreggiata ovest (direzione Palermo) decorre da via Giuseppe Di Gregorio fino all’allaccio con la A 19.