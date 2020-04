Assembramento all'agenzia disbrigo pratiche: scattano denunce per falsa dichiarazione

I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un 38enne del posto per falsa dichiarazione in autocertificazione, nonché sanzionato un 24enne ragalnese, un 39enne ed una 45enne, entrambi palagonesi per la violazione delle norme del D.L. 19/2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19". I militari, mentre percorrevano la via Circonvallazione, hanno notato un assembramento di tre persone intente a discutere tra loro davanti ad un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche. Una di esse ha quindi esibito loro un’autocertificazione con la quale dichiarava di essere uscito da casa per effettuare la richiesta di un prestito personale, motivazione rivelatasi falsa. Nel corso del controllo i militari hanno anche provveduto ad elevare le previste sanzioni nei confronti degli altri due uomini, che hanno dichiarato di trovarsi in quel luogo per il passaggio di proprietà di un’autovettura. Sanzionata anche la titolare dell’agenzia di disbrigo pratiche poiché ha tenuto aperta un’attività non compresa tra quelle autorizzate.

