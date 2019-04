Assistenza alunni disabili, la Cub scende in piazza

Le Assistenti Igienico Personali che garantiscono il diritto allo studio ed alla cura degli alunni diversamente abili delle Scuole Pubbliche Catanesi sono state licenziate con un messaggino di WhatsApp a cura della Cooperativa Sociale "Azione Sociale", si è creato nella Città del Dissesto un " circolo vizioso" dove centinaio di Assistenti hanno già perso il posto di lavoro e con loro circa un migliaio di bambini perderanno il diritto di stare con pari dignità nelle scuole pubbliche.

Eppure, il Tribunale Lavoro, il Tar ed il Cga per decine di volte avevano statuito il diritto al lavoro delle assistenti e che gli alunni in gravi situazioni di disabilità fossero seguiti da 1 docente ed 1 assistente per ogni alunno "per tutto il tempo scuola" di frequenza alle attività didattiche. Imbarazzante è il silenzio assordante del Comune di Catania. La Cub Sur Ct che rappresenta un ampia platea delle lavoratrici interessate rifiuta il licenziamento, chiede il riconoscimento economico di quattro mensilità mai erogati dal datore di lavoro. Il Governo Nazionale, il MIUR, il Ministero della Sanità intervengano a garanzia dei Diritti Universali degli alunni. Se Catania è dissestata non è certo colpa degli studenti e delle famiglie. Sono necessarie misure di Internalizzazione e non licenziamentiI.