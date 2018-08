Anziani non autosufficienti di Gravina assistiti anche ad agosto

Sono trentuno gli anziani non autosufficienti di Gravina ai quali verrà garantita l'assistenza domiciliare anche nel mese di agosto. Grazie all'utilizzo delle risorse provenienti dal secondo riparto del Piano di Azione e Coesione (fondi Pac), l'amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha elaborato i progetti personalizzati che consentiranno la continuità del servizio, attraverso l'erogazione dei voucher presso enti accreditati scelti dall'utente o dal referente familiare, per un totale complessivo di 1330 ore di assistenza per dieci settimane. Abbiamo scongiurato quello che è avvenuto alcune volte negli anni passati, ovvero l'interruzione di un servizio rivolto a una fascia debole della popolazione, spesso lasciata sola durante le ferie estive, con situazioni di difficoltà personale o familiare. Desidero ringraziare l'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio Piano ex legge 328 del 2000 e soprattutto l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Costa – ha sottolineato - che a pochi giorni dall'insediamento è riuscita a lavorare in sinergia con l'ufficio Piano del Distretto socio-sanitario e l'Unità di valutazione multidisciplinare dell'Asp del Distretto sanitario di Gravina".

"La particolare natura delle prestazioni in cui si articola il servizio: governo della casa, igiene personale, preparazione pasti – ha commentato l'assessore Costa - tende a favorire nella misura più ampia possibile la permanenza del soggetto anziano, o comunque non autosufficiente solo o con insufficiente supporto familiare, nel contesto socio-familiare di appartenenza superando così - conclude il sindaco -il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione non necessarie né indispensabili".