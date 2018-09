Assunzione dei precari, in sciopero i vigili del fuoco

"L'Usb - Unione sindacale di base - espletato innumerevoli tentativi di conciliazione, non andati a buon fine, nel tentativo di sensibilizzare anche l’opinione pubblica sulla grave situazione in cui versa il soccorso tecnico urgente con particolare riferimento alla dotazione organica, non applicazione della circolare sulle leggi speciali ,la chiusura deiservizi, la mancanza dei pagamenti dei buonipasto-circa 6 mesi di ritardo, pagamenti boschive 2017e risposte sul 2018 e la ormai improcrastinabile assunzione del personale precario".

"Per questo è indetto uno sciopero, giorno 5 ottobre, di 4 ore per il personale turnista e di tutta la giornata di quello giornaliero".