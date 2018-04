L'ospedale Cannizzaro assume trenta infermieri in due mesi

L'ospedale Cannizzaro negli ultimi due mesi ha nominato dalla graduatoria vigente 30 infermieri, dei quali finora solo 4 hanno accettato e sono stati assunti, mentre altri 5 dovrebbero esserlo a breve. Tra febbraio e aprile, 12 infermieri hanno cessato il loro rapporto di lavoro col Cannizzaro. Il processo di stabilizzazione avviato nei mesi scorsi in tutte le aziende sanitarie ha accelerato il turn-over del personale, determinando in alcune strutture temporanee carenze. Per la copertura dei posti vacanti, gli uffici continueranno ad attingere alla graduatoria del concorso del 2012, con i tempi dettati dal rispetto delle procedure di legge e dei diritti dei lavoratori.