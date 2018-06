Comune, entro il 31 luglio le richieste per le tessere Ast “Anziani” 2019

Le domande per il rilascio o il rinnovo delle tessere Ast “Anziani” per l'anno 2019 possono essere presentate, complete della documentazione richiesta, entro il 31 luglio prossimo nei Centri multizonali di appartenenza. Il Centro multizonale 1 ha sede in via Zurria 67 e via Messina 304; il Centro multizonale 2 in via Pier Giorgio Frassati 2 (traversa di via Novelli), via Don Minzoni (Galermo alto), via Leonardo Vigo 43 (Monte Po), stradale San Giorgio 27. Lo rende noto la direzione Famiglia e politiche sociali. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio “Anziani, Disabilità, Integrazione socio-sanitaria” ai numeri 095 742 2606 e 742 2640