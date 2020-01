Attachi agli scout, emulazione o disegno criminale? Si indaga sui quattro episodi

"Ancora un nuovo attacco in Sicilia ad una sede scout. Due giorni fa è stata vandalizzata la struttura dell'Agesci di Belpasso, in provincia di Catania. Quattro atti criminali in poche settimane non sono un susseguirsi di coincidenze, quello che sta accadendo merita l'occhio attento a vigile delle istituzioni. Solidarietà all'associazione e a tutti i suoi volontari." Così Fausto Raciti, deputato del Partito democratico. L'attacco alla sede degli scout di Belpasso segue analoghi episodi verificatisi a Ramacca e Mineo e Marsala. Dopo i fatti, è giunta solidarietà da tutta Italia e si indaga per capire se possa esserci un collegamento tra i fatti o se si tratti di una sorta di emulazione criminale.

“Evidentemente diamo fastidio a chi vorrebbe che i giovani di questi territori di frontiera non fossero liberi di costruirsi una vita affrancata da violenza e sopraffazione. Attraverso questo nostro dare fiducia e valorizzare i tanti talenti dei giovani - hanno dichiarato gli esponenti nazionali Agesci Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo - stiamo scardinando le logiche malavitose”. Lunedì prossimo gli scout di Ramacca, la cui sede è un bene confiscato alla mafia, saranno ricevuti nel Palazzo del Governo di Catania dal Prefetto Claudio Sammartino.