Massiccia attività di controllo del territorio da parte della questura di Catania

Avviata una massiccia attività di controllo del territorio volta a contrastare ogni forma di illegalità. Ad operare a presidio della città gli agenti delle volanti che con interventi rapidi e tempestivi hanno tratto in arresto 2 persone rispondendo attivamente alle segnalazioni pervenute in sala operativa e prontamente smistate alle pattuglie in zona oltre ad un massiccio sequestro di droga sicuramente pronta ad essere spacciata sul mercato del fine settimana. In azione anche gli uomini della Squadra mobile che con la loro attività investigativa unità ad una spiccata conoscenza del territorio sono riusciti ad intervenire rapidamente arrestando l' autore di una rapina ad una donna, oltre ad assicurare alla giustizia altri 5 pregiudicati. A questo si unisce l'azione dei commissariati a cui sono state affidate le pattuglie del reparto prevenzione crimine offrendo una efficace azione attraverso posti di controllo volti a contrastare anche le violazioni al codice della strada.

Aggredita con una catena e una spranga di ferro: tre donne arrestate

La vittima mentre si trovava a lavoro, nella zona industriale di Catania, è stata raggiunta dalle tre donne che l'hanno aggredita per motivi sentimentali.

Gli arresti della sezione "catturandi" su ordine del tribunale

Cinque pregiudicati sono finiti in carcere per ordine del tribunale competente. Le misure restrittive sono state poi eseguite dalla squadra mobile, sezione "catturandi"

Controlli della Polizia a Nesima, sanzioni elevate per 33mila euro

Controlli a tappeto degli agenti del commissariato di Nesima nelle zone di Cibali, San Giovanni Galermo e Monte Po. Sono state riscontrate diverse violazioni al codice della strada e sono state controllate svariate attività commerciali.