A Viagrande le farmacie chiudono prima per prevenire i reati

“E’ stata autorizzata la chiusura anticipata delle farmacie che insistono sul territorio comunale: da oggi l’attività sarà conclusa alle 19 e non alle 20”. Ne dà notizia il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi, che ha firmato la relativa ordinanza. “La richiesta – sottolinea Leonardi - è stata avanzata dai responsabili delle due attività e fa seguito alla lettera indirizzata dai vertici catanesi di Federfarma e ordine dei farmacisti al sindaco della Città Metropolitana, Salvo Pogliese. Nella missiva – prosegue - i rappresentanti dei due organismi sottolineano, fra gli altri aspetti, i problemi di sicurezza e di incolumità del personale e degli utenti delle farmacie che si riscontrano in questo particolare momento e chiedono, proprio in virtù di tale situazione, l’anticipazione della chiusura serale. Alla luce di quanto esposto – sottolinea Leonardi - la richiesta delle due farmacie di Viagrande è stata accolta in ragione di motivi di sicurezza urbana. Resta fermo – conclude Leonardi - il servizio di reperibilità garantito dalla farmacia di turno, dalle ore 19 alle ore 8 e 30, in ossequio alla normativa vigente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.