Blocco dei porti, agricoltori temono rincari su frutta e ortaggi

Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia Rossa Igp e Fruitimprese in una lettera inviata al Prefetto di Catania Claudio Sammartino esprimono forti preoccupazioni in merito alla situazione critica che si è venuta a creare con l’entrata in vigore della direttiva europea che cambia le regole sull’Imo, per ridurre l’inquinamento marittimo.

Secondo le associazioni degli agricoltori firmatarie della missiva, i rincari pari al 20-25 per cento sul prezzo dei biglietti da e per le isole creeranno un’impennata dei costi di produzione che si ripercuoteranno sui prezzi finali dei prodotti. “Il paventato blocco del trasporto merci- scrivono i rappresentanti di Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia rossa Igp e Fruitimprese- se si attuasse comporterebbe un rilevante danno economico all’intero settore agricolo”. Le quattro associazioni chiedono l’intervento del Prefetto di Catania per scongiurare il blocco dei trasporti marittimi, che potrebbe causare ingenti danni soprattutto al comparto dell’ortofrutta e degli agrumi.